YLE1 diktor: tore, et kogu maailm osaleb Soome 100. sünnipäeva tähistamisel

"Kui mult ülemused küsisid, kuidas ETV tähistab Soome 100. aastapäeva, siis mul tuli kaks asja," ütles ETV pearežissöör Rene Vilbre ja tõi välja, et üks mõte oli teha tillukesed õnnesoovid Soome rahvale ja teine oli kasutada ETV ekraanil Soome kuulsaimat diktorit. "See oli alguses mõeldud vimkana, aga siis läksid rattad käima, nüüd ta on siin ning teeb tekste ."

YLE1 diktor Anna-Liisa Tilus tõdes, et telediktor on saadetevoolus nähtavad parimal ajal. "Hommikul ja päeval neid ei ole, aga pärast uudiseid kell 17 tuleb diktor ekraanile ja töötab õhtul üheteistkümneni. "Tänaseks on diktori töö hoopis midagi muud, võrreldes legendaarse Teija Sopaneni ajaga, teeme palju toimetajatööd ka sotsiaalmeedias, meil on oma Facebooki ja Instagrami kontod."

Tilus ei oskagi öelda, kas ta on Soomes kuulus. "Mul on oma ajalugu Soomes, ma olen Miss Soome aastast 1984 ja YLE telediktor juba 20 aastat," sõnas ta ja kinnitas, et eriti tore on see, et kogu maailm osaleb Soome 100. sünnipäeva tähistamisel. "See, et neid kohti maailmas tutvustatakse ja Soome on maailmas nähtav ja kuuldav."

"See, et tuleb ETV-sse diktoriks pole mingil juhul lihtsam minu tavalisest tööst Helsingis Pasilas," ütles YLE1 diktor ja leidis, et tegemist on põneva ja unikaalse võimalusega. "Ootan seda suure huviga."