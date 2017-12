Soome sünnipäeval mängib Raadio 2 soomlaste muusikat

Sel kolmapäeval, 6. detsembril on kogu Soome 100. aastapäeva puhul piduehtes ning Raadio 2 eeter samuti: rõhk on Soome muusikal, mida mängitakse mõõdutundetult nii Kamleti hommikusaates, Eeva Esse päevakajalise uudistemagasini "Agenda" vestluste vahel kui ka mujal, kuni õhtuses vööndini välja.

Kolmapäeviti on Raadio 2 õhtuse vööndi kavas "Estonian Funk Embassy", "Rockiministeerium" ja "Metallion" ning kõik võtavad väljakutset tõsiselt. Kell 20.00 eetrisse minev "Estonian Funk Embassy" on Soomega sõbrustanud aegade algusest saadik, mänginud Pori Jazzil plaate, võõrustanud põhjanaabrite muusikuid ja korraldanud ühiseid kontserte. Henrik Ehte on käinud ka Radio Helsingis Eesti funki tutvustamas, nüüd on tasumise tund ning Soome biidid ja soul vallutavad kogu saate.

Kell 21.00 astub puldi taha "Rockiministeerium", kel on samuti suund selge. Koos Jon Mikiveriga saadet juhtiv ja oma torsol muljetavaldavat Soome bändi Teksti-TV 666 tätoveeringut kandev Bert Järvet ütleb: "Soomlased on kõvad rokipurikad! Oli aeg, mil kõik Eesti tütarlapsed unistasid Ville Valost ja teadsid ansambel HIMi "Join Me In Death" sõnu peast. Sommid on maailma rokiareenilegi jälgi jätnud ning paugutavad kõvasti edasi ka tänapäeval."

Veelgi suurem side on soomlastel metal-muusikaga – bändide arvukus ja Helsingi hevibaaride kontsentratsioon räägivad selget keelt – soovi korral võiks kogu 6. detsembri saatepäeva täita Soome metaliga. DJ Mop lubab siiski piirduda "Metallionile" antud kakstunnikuga.

Soome muusikat saab Raadio 2 eetris nautida alates südaööst, kogu päeva vältel.