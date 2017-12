Mord Fustang lisandus sisefestivali Made In Estonia esinejate sekka

23. veebruaril Kultuurikatlas toimuva elektroonilise muusika sisefestivali Made In Estonia niigi esinduslik artistide nimistu on täienenud. Üle pika aja astub kodumaal lavale DJ ja produtsent Mord Fustang.

Koselt pärit noormehe omapärane helikeel jäi esmalt kõrva mainekale plaadifirmale Plasmapool, kes andis välja mehe mitu singlit, neist edukaim jõudis maailma juhtiva elektroonilise muusika veebipoe Beatport TOP 100 esikohale. Beatport tunnustas noort produtsenti ka aasta läbimurdja tiitliga. Mord Fustangi muusika on teiste hulgas ilmunud ka Deadmau5-i plaadifirma mau5trap alt ning ta on esinenud mainekatel festivalidel Ultra, Coachella ja TomorrowWorld.

Spetsiaalselt Made In Estonia Festivali jaoks ettevalmistatud liveetteastega esineb üha enam populaarsust koguv duo Púr Múdd. Mehed püüavad kanda kinnitada ka piiri taga ning kuulduste põhjal on peagi selles vallas uudiseid oodata.

Samuti astuvad festivalil lavale aastaid Londonis tegutsenud Janika Tenn, korduvalt Eesti populaarseimaks DJ-ks valitud Kristjan Hirmo ning oma esimese avaliku etteaste teeb raadio Sky Plus Sügishiti võitja Dino Shadix.

Hirmo sõnul on festival Made In Estonia harukordne võimalus näha ja kuulda ühel õhtul kogu Eesti DJ-de paremikku. "Muusikaliselt saab olema kindlasti väga mitmekesine valik, stiile jagub igasuguse elektroonilise muusika fänni jaoks. Huviga ootan Dino Shadixi esinemist ning põnevaim DJ minu jaoks on kindlasti Mord Fustang. Selle väga andeka produtsendi ja muusikuga avaneb mul võimalus esmakordselt koos ühel sündmusel üles astuda," ütles Hirmo.

Juba varem on välja kuulutatud Madison Mars, Syn Cole, Rulers Of The Deep, Dave Storm, Merimell, Raigo Smith, Bombossa Brothers, Bert On Beats, Kert Klaus ja DJ Widenski.