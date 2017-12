Olav Osolin Prisma kampaaniast: reklaami ei tule nii tõsiselt ka suhtuda

"Ühest küljest vaatad, et sellise kampaania tegija peaks olema õnnetipul, kõik

räägivad sellest, teevad nalja, aga võtavad ka tõsiselt. On kutsutud üles

Prismat boikoteerima, eriti kultuuriinimesed on väga verised," rääkis Osolin

"Vikerhommikus".

Eile tekkis meedias skandaal, kui raamatusõbrad laitsid maha Prisma jõulukampaania, kus õnnetu näoga laps küsib reklaamplakatitel: "Jälle raamat?" Sama küsimus on plakatitel ka sokkide, küünalde ja kruuside kohta.

"See näitab, et kui nad ei ole seda läbi hammustanud, et on võimalus, et kui

laste vastu minnakse, kes niikuinii loevad vähem raamatuid, kui ennevanasti,

ei ole seda võib-olla tark teha. Kui seda raamatulõiku poleks kampaanias

olnud, siis me sellest täna ei räägiks. See kõik on nagu turundus tänapäeval

sigrimigri. Ühelt poolt kasulik, teiselt poolt küsimärgiga," analüüsis Osolin.

Osolin lisas, et kampaaniale sellist tähelepanu saada on väga raske, aga

teisest küljest pole väga tark end kultuuri ja hariduse vastu positsioneerida.

"Kui vaadata nende jõulukampaania pakkumisi, siis raamatuid seal tõepoolest

pole, ehkki nad raamatuid müüvad. Kui nad positsioneerivad ennast raamatute

vastu, mida ma ise ei usu, siis nad teeksid väga rumalasti," rääkis Osolin.

Osolin arvas, et Prisma ei osanud sellist vastukaja ennustada. "Ma ise arvan,

et nad ise pole seda niimoodi planeerinud, eks see kukkus niimoodi välja. Ma

loodan, et see kahju neile ei tee ja nad on vabandanud ka. Ma arvan, et

reklaami ei tule lihtsalt nii tõsiselt ka suhtuda. Ma ise loodan, et nad

vähemalt jõuluajal väga usinalt müüvad raamatuid," lisas Osolin.

Osolin ise avaldas hiljuti oma esimese raamatu "Need näod kõlavad tuttavalt", kuhu on koondatud kuue hooaja "Su nägu kõlab tuttavalt" saate osalised.