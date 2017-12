ERR sõidab Soome: Juubelipäeval toimuvad otselülitused Helsingist

Kuigi Eestit tuntakse maailmas eelkõige IT-riigina, siis arvutimängutööstus on siin alles lapsekingades. Ometi ei ole see kunst sugugi keeruline ja nelja päevaga suudab arvutimängu valmis teha ka täielik algaja.

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Soome iseseisvuspäeva üks tähtsündmusi on presidendi vastuvõtt presidendilossis. Lossi on kutsutud inimesi eri sugupõlvedest, kokku oodatakse 1900 külalist. Pidulikule vastuvõtule läheb kohale toimetaja Rain Kooli. Yle otseülekanne vastuvõtust jõuab vaatajateni ERR Menu vahendusel kell 18.50.

