Mick Pedaja laulab uues singlis looduse hoidmisest

Valminud on Mick Pedaja uus singel "Avaimus".

"Lugu, mis räägib meist. Meist, kui tervikust ja loodusest. Kui te olete tähele pannud, siis meie loodusesse on tekkinud enneolematult palju igasugu muutusi. Olen tänulik, et saab elada ja kogeda ajal, kus on näha suuri pöördeid maailmas," ütles Pedaja uue loo kohta.

Ta lisas, et tänapäeval on mitmeid lahendusi inimkonnale tutvustatud, kuidas oleks võimalik individuaalselt planeedile head teha. "Meie metsad ja ka inimesed hoiavad kahte kätt üleval ja hüüavad appi. Hoidkem silmad ja süda lahti, olgem tänulikud päeva eest, hingetõmbe eest, inimeste eest, looduse eest, väikeste momentide ja kogemuste eest, mis on meile antud. Märgake pisikesi detaile, mis teevad õnnelikuks ning olgem hoolivad ja tänulikud," lisas Pedaja.