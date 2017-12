Nickelback esineb mai lõpus Eestis

Üle maailma rohkem kui 50 miljonit albumit müünud rokkbänd Nickelback alustab mais massiivset "Feed The Machine" Euroopa turneed, mille raames antakse 23 kontserti ja esinetakse esmakordselt Eestis 25. mail Tallinna lauluväljakul.

Nickelback on end kinnistanud kui üks viimase kahe aastakümne elujõulisim ja tähtsaim rockbänd maailmas. Kanada päritolu bänd on tänaseks müünud rohkem ku 50 miljonit albumit; välja andnud 23 singlit, mis on jõudnud erinevates edetabelites kõrgetele kohtadele ning esinenud 12 maailmatuuri vältel rohkem kui kaheksale miljonile inimesele.

Ainuüksi Nickelbacki albumit "All The Right Reasons" on üle maailma müüdud üle kümne miljoni, mis tähistab teemandiplaanidnormi. Bändi suurhitti "How You Remind Me" nimetas Billboard kui dekaadi rokklugu ning paigutas selle ühtlasi neljandale kohale 2000. aastate TOP 10 lugude hulgas.

Lisaks nimetas Billboard Nickelbacki aastakümne parimaks rokigrupiks. Samuti on bändi pärjatud kümnete ja kümnete auhindadega: kolm Ameerika muusikaauhinda, World Music Awardi, People’s Choice Awardi, 12 JUNO Awardsi ning nad on lisatud ka Kanada Walk of Fame'i (2007).

Baltikumi ainsal kontserdil on bänd lubanud ette kanda kõik oma kullavaramusse kuuluvad hitid. Piletid tulevad üheaegselt müügile Eestis, Soomes, Lätis kui ka Leedus 8. detsembri hommikul kell 10.00. Nickelbacki tänavuse kontserditurnee raames Soomes ei esine, seega on Tallinna kontserdile oodata ka tuhandeid soomlasi.

Hiljuti järjekorras üheksanda albumi ("Feed The Machine") ilmutanud Nickelbacki jaoks on Euroopasse tagasitulemine suure tähtsusega. "Me ei suuda ära oodata, et Euroopas taas esineda. Meile on need kontserdid alati olnud väga meeldejäävad ja täis positiivseid elamusi," lausus bändi juhtfiguur Chad Kroeger. "Tulevane Euroopa tuur on vaieldamatult meie karjääri suurima ja ennenägematu produktsiooniga - oleme valmis inimestele korraldama peo, mida nad eales ei unusta," lubas ta.

Fakte bändist:

* Bänd moodustati 1995. aastal Kanadas;

* Bändi kuuluvad: Chad Kroeger (vokaal, kitarr), Ryan Peake (kitarr, taustvokaal), Mike Kroeger (Bass) and Daniel Adair (trummid, taustvokaal);

* Nickelback on müünud rohkem kui 50 miljonit albumit üle maailma;

* Bändi videosid on Youtube keskkonnas vaadatud rohkem kui 1,3 miljardit korda ning nende ametlikul kanalil on rohkem kui 1,8 miljonit tellijat;

* Bändi frontman Chad Kroeger õppis kitarri mängima kuulates Metallica, Megadethi ja Testament'i muusikat;

* Nimi pärineb ajast kui Mike Kroeger töötas Starbucksis, kus kohvi maksis 1.95 Kanada dollarit. Tol ajal tuli Mike'l sageli öelda "Here's your nickel back.";

* 2000. aastate keskel oli Nickelback The Beatlesi järel teine USA-s enim abumeid müünud välisartist;

* Nickelback on olnud nomineeritud 67 erinevale auhinnale ning võitnud neist 27.