"Vaprate ja ilusate" Ronn Moss esines "Terevisioonis" ja andis saatejuhile autogrammi

Saatejuht Piret Järvis üllatas Mossi omatehtud maaliga ning palus sinna mehe autogrammi. "Ma olen ka rindadele ja muudele kehaosadele autogramme jaganud, see käib töö juurde," tõdes Moss ning lisas, et maal oli siiski üks kummalisemaid kohti, kuhu oma allkiri jätta.

Moss lahkus "Vapratest" ja ilusatest" viis aastat tagasi. "Asi pole lihtsamaks läinud, seda on isegi rohkem, sest ma olen ka teiste asjadega seotud. Ma ei ole inimene, kes otsib tähelepanu ja laseb seda endale ligi, see on osa tööst," tõdes Ross, kes pole populaarsust kaotanud.

Esmakordselt Baltikumis esinev Ronn Moss alustas muusikukarjääriga 11-aastaselt, õppides selgeks trummimängu, kitarri ja basskitarri. Tema bändi Playeri hittlugu "Baby Come Back" saavutas 1970ndate lõpus esipositsiooni mitmetes USA edetabelites ning andis hoo sisse bändi edasisele edule. Player on tegutsemisaastate jooksul andnud välja kuus albumit ning tuuritanud USA-s, Kanadas, Euroopas ja Austraalias. 2000. aastal andis Ronn Moss välja oma esimese sooloalbumi "I’m Your Man". 2005. aastal ilmus teine album "Uncovered", mis sisaldas ka hittlugu "It’s All About You".