Arvutimängu suudab nelja päevaga valmis teha ka algaja

Kuigi Eestit tuntakse maailmas eelkõige IT-riigina, siis arvutimängutööstus on siin alles lapsekingades. Ometi ei ole see kunst sugugi keeruline ja nelja päevaga suudab arvutimängu valmis teha ka täielik algaja.

"Mida rohkem midagi on, seda hullemaks asi läheb" - selline teema oli reede hommikul 50 arvutimängumeistri inspiratsiooniallikas. Osaliste fantaasia läks lendu ja esmaspäevaks olid sündinud mängud, kus kõike oli tõesti palju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie mäng on kassiplatvormer. Sa oled kassiema, sinu pojad on mööda tuba ringi, hüppavad, jooksevad ja siis sa pead nad kinni püüdma ja juhatama nende kodusse. Täiesti lihtne mäng," selgitas Game Jamil osalenud Aleksandra.

"Me tegime mängu Arnold Schwarzeneggerist. Mängus on liialdatud tema tsitaatidega, saab džunglis võidelda, Nicholas Cage'e puurist päästa ja koletistega võidelda," rääkis samuti Game Jamil osalenud Sercan.

Game Jam on tõestus sellest, et lihtsa arvutimängu võib lühikese ajaga valmis teha igaüks. Kuigi arvutimängude loomisega tegeleb Eestis üha rohkem inimesi, ei ole arvutimängutööstust kui sellist veel sündinud.

"Eestis on selles osas palju arenguruumi. Meil on olemas küll filmitööstusklaster, aga mängutööstusklasterit ei ole. Ometi on maailmas näha, et mängutööstus on kordades suurem ja võimsam, sest ta seobki erinevaid kultuurikülgi," selgitas korraldaja Raul Kübarsepp.

"Mängud on huvitav asi. Seal on vaja nii palju erinevaid asju - keegi peab ju joonistama, kunsti tegema, siis on kindlasti vaja muusikat ja siis oleks vaja, et keegi ka lugusid kirjutaks. Programmeerimisoskus ei ole kindlasti see kõige tähtsam asi," rääkis korraldaja Marko Korbun.

Viimase kümne aastaga on arvutimängutööstuse käive maailmas kasvanud kümme korda.

"Eestis on see suuresti start-upi põhine. Mõned üksikud firmad on leidnud suuremat rahastust, et teha suuremat ja korralikumat mängu. Mängudega on enamasti niimoodi, et kui investeerida rohkem, saab suurema ja ägedama mängu. Ja nii palju, kui on raha turundamise jaoks, nii palju inimesi saab sellest teada," ütles Kübarsepp.

Arvutimänguhuvilised kogunevad Tartusse uusi mänge looma jälle jaanuaris.