Valter Soosalu: televisioon on populaarsem kui koorilaul

"Televisioon on loomulikult populaarsem kui koorilaul, aga laulupeoga ei anna võrrelda mitte midagi," lausus laulupeo dirigendipuldis seisnud Soosalu, lisades et koori ees peab dirigent egost loobuma. "Dirigendi ülesanne on kehastada seda lugu, mida ta juhatab, edastada selle loo energiat. Ma ei lähe sinna oma isikut näitama."

Valter on ka ise põnnist peale kooris laulnud ning tunnistas saates, et see on talle andnud hindamatu kogemustepagasi. "See on väga rikas maailm. Sa näed muusikat teise nurga alt kui näiteks instrumentalist," kirjeldas ta.

Küsimusele, miks mitmekülgselt andekas noormees juba varem suurtel lavadel säranud pole, vastas ta: "Paroodiaga oli see mul esimene kord kokku puutuda. Olen aja jooksul püüdnud üles leida omaenda häält."

Enne "Su nägu kõlab tuttavalt" saates tuntuks saamist käis Valter laval ansambliga "Põhja Konn", mille lauljaks ta on. Ta lubas, et ansambel jätkab tegevust ka edaspidi. Õige pea suundub ta aga tuurile koos Koit Toomega.

Oma tuntusega kaasnevat ta praegu veel hinnata ei oska. "Tuntus tuleb ja läheb," arvas ta muretult ning ei leidnud midagi erilist ka võistlussituatsioonis, millest ta pühapäeva õhtul võitjana väljus. "See pole ju kontaktsport või koht, kuhu sa lähed kellegi teise sooritust pärssima. Võistlus peab hoidma põnevust publiku jaoks. Meie omavahelisi suhteid see ei mõjutanud," kinnitas ta.