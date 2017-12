Jääkaru Nora naaseb isakoju

Ringvaade helistas Tallinna loomaaia zooteenistuse juhile Vladimir Fainšteinile, et uurida, kuidas Nora reis kulgeb. Viini, kus on sündinud ka Nora isa, plaanitakse jõuda homme.

"Võtmefiguur on ulukihooldaja, kes harjutas Norat käima selles kastis, milles ta praegu reisib - et ta ei kardaks ega põeks," selgitas Fainštein. Tema sõnul peab Nora kodumaad vahetama haruldaste liikide programmi raames - selle koordinaator määras ta elama Viini. Lohutuseks võib öelda, et Norat ootavad ees suurepärased tingimused vastvalminud ilusas kompleksis. "Kui ta aru saaks, siis see talle kindlasti meeldiks," oletas Fainštein.

Mees on varemgi Euroopat mööda haruldaste loomadega mööda Euroopat reisinud ning nendega hotellideski peatunud. Nora seni hotellis ööbinud siiski pole.