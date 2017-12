Erika Salumäe elus on käes kõige õnnelikum aeg

Kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe rääkis Ringvaatele, et naudib iseendaga olemist ning on vanade probleemidega oma elus rahu teinud.

Kuigi ekssportlase kodus Hispaanias on tema tervise tõttu oma koha leidnud häirenupp, mida ta kaks korda ka kasutanud on, ei karda ta oma tervise pärast. "Probleeme on, aga ma saan hakkama," lausus ta optimistlikult. "Elus on korra isegi infarkt üle elatud. Häirenupp annab lihtsalt kindlustunde."

Koos sülekoer Elsiega stuudios külas viibinud Salumäe kinnitas ka, et tema ja tütre Sirly vahel on kõik hästi. "Mul on üliarmas tütar ja üliarmas lapselaps, kes mu süles eile magama jäi. Laps on terve, Sirly on terve - meil polegi midagi klattida olnud," kinnitas ta.

Üksindust ei tunne Salumäe ka Hispaanias, kuhu ta naaseb enne aasta lõppu. "Ma olen just avastanud, kui hea on tegeleda iseendaga. Miks karta üksiolemist? Mina olen väga õnnelik," lausus ta.