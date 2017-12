Seto Folk tuleb suvel välja oma tantsupeoga

Seto Folk vallutab kaheks päevaks Värska laululava ja Seto talumuuseumi karjakopli. Lavale astuvad Marko Matvere ja VLÜ, Cätlin Mägi, Lõõtsavägilased, Päri Päri, Mandro Trio, Ansambel Kirju, Verska Naase’ ja paljud teised.

Tänavuse festivali programmi on kokku pannud Värskast pärit muusik Jalmar Vabarna, kelle sõnul on Seto Folk Värskale ja kogu Setomaale väga oluline sündmus. "Tundsin, et tahan kodukohale läbi loomingulise tegevuse kaasa aidata," selgitas Vabarna. Mees lisas, et 2018. aasta juunikuus toimuva festivali muusikaprogramm tuleb pisut kompaktsem kui varasemalt, ent sellest hoolimata saab see olema põnev ja mitmekülgne. Erilist heameelt avaldas Vabarna selle üle, et mitmed artistid esitlevad Seto Folgil oma uusi plaate. "Erilise maiuspalana astub festivalil peaesineaja üles mind ja teisi Eesti pärimusmuusikuid tugevasti mõjutanud folkrokklegend Hoven Droven," rõõmustas Vabarna.

Lisaks kvaliteetsele muusikale ja erilistele kontserdipaikadele ootab festivali matkaprogramm osa saama Setomaa looduse imedest ja rikkustest. Hilisõhtutel avab uksed vana söökla, kus pidulisi ootab juba legendaarseks kujunenud söökladisko.

Seto Folk 2018 kannab alapealkirja "Peo peal" ning toimub 29.–30. juunini Värskas.