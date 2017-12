ETV+ kutsub Lasnamäe noori teleprojekti

"Otsime huvitavaid inimesi erinevatelt elualadelt, kes oleksid valmis rääkima oma tööst, harrastusest või elu ettevõtmisest. Alates kokkadest, puuseppadest ja õpetajatest, kuni disainerite, müüjate, meremeeste ja modellideni – meie kangelasteks võivad saada väga paljud," ütles ütles režissöör Aljona Suržikova.

Esimeseks valiku kriteeriumiks on pühendumus oma ettevõtmisele, elukutsele, hobile või harrastusele. "Võib-olla on mõni meister mootorrattasõidus või oskab filigraanselt ristpistes tikkida või valmistab hoopis uskumatult hõrgutavaid ja kauneid torte. Tegevusalad võivad olla erinevad – peaasi on siiras ind selle asjaga tegelemisel. Teiseks kriteeriumiks on Lasnamäe. Inimene peab olema ise Lasnamäega seotud või peab see tegevus toimuma selles linnaosas," selgitas Suržikova.

Režissöör lisas, et andekad inimesed on tihtipeale häbelikud. "Seepärast pöördume ka meie projekti võimalike kangelaste ärksate sõprade ja lähedaste poole: kui teate mõnd väärikat kandidaati, siis andke meile temast kindlasti teada," lisas Suržikova.

"Saatetsükli" esimene hooaeg osutus edukaks ning see ei olnud ETV+ peatoimetaja Darja Saare sõnul juhuslik. "Meie kõrval elavate ja töötavate inimeste isiklikke lugusid ei näe me tele-eetris kuigi sageli, aga me ju väga tahaksime näha iseennast, oma sõpru või naabreid teleri, nutitelefoni või tahvelarvuti ekraanilt. Ma usun siiralt, et projekti autoritel õnnestub taas kord võita enda poole televaatajate südamed," ütles Saar.

Casting toimub 29. detsembrini, võtted tehakse jaanuaris ja esimesed "Lasnamäe muuseumi" osad on ETV+ eetris juba märtsis.

Oma soovist võtetel osaleda saab teatada ja osalejaid välja pakkuda telefonil 55693961 või e-postiaadressil info@diafilm.ee.