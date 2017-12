Raamatusõpru solvab Prisma jõulureklaam, Mart Juure sõnul on kampaania haisev rumalus

Raamatusõpru on teinud nõutuks Prisma Peremarketite jõulukampaania, kus õnnetu näoga lapsed kurvastavad kingiks saadud raamatute üle. Kultuuriinimesed on algatanud vastukampaania Facebooki lehe "Jälle raamat!" näol.

"Peame sellist kampaaniat läbimõtlematuks ja halvustavaks. Vastukaaluks sellele oleme teinud Facebookis külje "Jälle raamat!", kuhu saab üles laadida pilte lastest koos mõne neile meeldiva raamatu pildiga. Kutsume osalema nii peresid, lasteaedu, koole, raamatukogusid kui ka kõiki teisi. Näitame, et raamatud pakuvad rõõmu, mitte ei kurvasta," kirjutas vastukampaania algatanud kirjastaja Tauno Vahter.

Prisma Peremarketid tuli tänavu välja jõulukampaaniaga, kus pettunud näoga laste kõrval on tekst: "Jälle raamat?". Sarnaselt pettuvad reklaamnäod ka sokkide, küünalde ja tasside peale.

ETV "Kirjandusministeeriumi" saatejuht Mart Juur nimetas kampaaniat lolluseks. "Arvan, et meediaväljaanded võiksid oma veebikülgi kaunistada bänneriga nutvast lapsest, kes küsib: "Jäle Prisma?". Ja oleks tore vaadata, kas Prisma rahval on hea meel sellist asja näha. Aga siiski, kokkuvõttes arvan, et haisvat rumalust ei ole vaja torkida, las ta lämbub oma mustuse sisse," kommenteeris Juur.

Prisma saatis omapoolse vastuse ka Vahterile, kes selle sotsiaalmeedias avaldas. Vastuses põhjendatakse, et jõulukampaaniaga soovitakse pöörata tähelepanu erinevate kingiklišeedele, mistõttu ongi kampaanias neli küsimust "Jälle raamat?", "Jälle küünal?", "Jälle sokid?", "Jälle tass?".

"Kindlasti ei ole meie eesmärk see, et inimesed teineteisele raamatuid ei kingiks. Meil on saadaval palju häid raamatuid, sokke, tasse ja ka küünlaid. Aga soovime pöörata tähelepanu sellele, et meil on hulgaliselt ka muid häid kingiks sobivaid tooteid," ütles Prisma Peremarketite kommunikatsioonijuht Piret Lankots ja lisas, et kui läbimõeldud kingiks tegemisel osutub valituks hea raamat või vahvad sokid, mis saajale rõõmu pakuvad, on see ainult tore.