Eesti Laul 2016 finalist Kati Laev avaldas akustilise jõululaulu

"Jõulud on koosolemise aeg perega, sõpradega ja lähedastega. Mõtetes oleme ka nendega, keda mingisugusel põhjusel meiega ei ole, ent kellel on alati koht meie südameis. "Hinges Salamisi" on laul, mis jutustab ühest ilusast jõuluaja mälestusest ning lootusest, et see kõik jääks kestma," kirjeldas Laev.

Loo muusika kirjutas Kati Laev, sõnade autorid on Kati Laev ja Kaidi Laev.