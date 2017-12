Galerii: ETV toob kolmapäeval eetrisse Soome telekanali Yle 1 diktori

Soome rahvusringhäälingu suurimal telekanalil Yle 1 on kokku neli diktorit, kes juhatavad vaatajad läbi saatepäeva. Tilus on üks neist. Yle 1 on üks vähestest Euroopa telejaamadest, kus igapäevaselt on pildis eetris diktor.

Anna-Liisa Tilus on Soomes väga tuntud ja armastatud. Küllap teavad teda teda ka siin pool lahte paljud Põhja-Eesti inimesed, kes on üles kasvanud Soome televisiooni vaadates. 1984. aastal võitis Anna-Liisa Tilus 19-aastasena Miss Soome tiitli ning jõudis seejärel Miss Maailma võistlustel finaali.

Yle 1 diktorid leiab Instagramist otsides kasutajat "TV1 kuuluttajat".

Teisipäeva õhtul näeb "Ringvaate" videolugu Anna-Liisa Tilusega. Soome 100 põhjaliku programmi Rahvusringhäälingu kanalites leaid SIIT.