Jääkarutüdruk Nora alustas teekonda Viini loomaaeda

Samas loomaaias, kust on pärit tema isa Nord, ootavad Eestis sündinud jääkaru ees väga head elutingimused.

Nora sündis Tallinna loomaaias 24. novembril 2013. aastal. Ta on suurepärane ronija ja äärmiselt mänguhimuline. Lisaks naudib Nora väga loomaaiakülaliste tähelepanu.

Uue kodu saab ka Nora isa Nord, kes viiakse Tallinna loomaaia uude polaariumisse. Loomaaia poolt on kõik valmis, et Nord uude jääkarumajja viia, kuid üleviimine on viibinud, sest pärast Friida ja Aroni ärakolimist suhtub isakaru Nord transpordikasti väga ettevaatlikult ja keeldub talitajat nähes või kuuldes sinna sisenemast. Et mitte tekitada püüdmisega kaasnevat lisastressi, harjutatakse teda sööma avatud transportkastis talitajate juuresolekul.