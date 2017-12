Sõbraliku kitse juust

Asjata ei öelda, et elu on mõnikord uskumatum kui stsenarist suudab välja mõelda. Nii andiski Pealtnägija ainest Kanal 2 detektiivisarja "Siberi võmm" viimasele jaole.

Eesti animatsiooni grand old man Riho Unt on pühapäeval nukufilmi 60. juubeli puhul Prillitoosis külaliseks ning jutustab, kuidas sünnivad tema lood ja karakterid.

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

