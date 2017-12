The Rasmus külastab taas Eestit

Soome poprocki vaieldamatult üks eredamaid tähti The Rasmus sai alguse juba 1994. aastal. Üle kahe aastakümne on Soome poprockimeistrid üllitanud 9 albumit, milledelt pärinevad hitlood "F-f-f-falling", "In The Shadows", "In My Life", "First Day Of My Life", "Guilty", "No Fear" ei ole võõrad ühelegi popmuusika austajale.

The Rasmus on oma lavalise siiruse ja energiaga võitnud miljoneid südameid üle maailma, kuid enim armastatakse neid siiski Soomes. 2008. aastal ilmunud album "Black Roses" tõukas albumimüügi esikohalt Metallica "Deah Magnetic" ning müüs kullanormi täis juba nädala ajaga.

Tänavu 6. oktoobril ilmus üheksas kauamängiv "Dark Matters", mille albumituur bändi taaskord ka Eestisse toob. Albumilt on ilmunud juba 2 singlit: "Paradise" ja "Wonderwoman".