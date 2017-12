Dead Furies avaldas uue muusikavideo

Trio teatel on lugu on tugevalt mõjutatud Jim Jarmuschi filmidest ja Elvis Presley pärandist ning on ühtlasi ka esimene lugu, mis toodi rahva ette 2018 alguses ilmuvalt albumilt "Rock City A Go Go".

Video on filmitud Tallinna klubis Kelm ning Helsingi Tavastia alumisel korrusel asuvas Semifinal klubis. Mõlemad kontserdid anti novembri kuus koos Soomest pärit space-kraut bändiga Black Metal Raccoons. Bänd soovis anda edasi neid unustamatuid hetki oma lavatagusest atmosfäätist ning lavalisest energiast, mille nimel bänd eksiteerib ning oma tegemisi teeb. "Tahtsime edasi anda bändi lavalist sünergiat ning seda eelkõige neile, kes meid laivis näinud ei ole," ütles bändi ninamees Ardo Fury. "Jah, miks üritada luua mingeid lisaväärtusi, kui visuaalselt on ju tegelikult kõik olemas. Pane aga kaamera tööle ja ongi olemas!" lisas bassist Robert Fury. Kaameraga oli mõlemal kontserdil kaasas Ken Keller, kes võttis kõik võimaliku üles ning video monteeris kokku bänd ise.

Vaata videot: