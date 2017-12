Daniel Levi elule annab usk fookuse

Peatselt tuurile suunduv muusik Daniel Levi tunnistas Ringvaatele, et kristlasena on advendiaeg ja jõulud talle erilise tähendusega.

Siiski ei püsi ta pühade ajal ainult kodus, vaid suundub jõululauludega tuurile. "Ma olen seltsiv inimene ega saa lihtsalt kodus püsida," tunnistas ta.

Suurest perest pärit Daniel tunnistas, et veedab palju aega oma lähedastega ning kristlik kasvatus mängib tema elus suurt rolli. "Usun, et keegi on selle maailma loonud. Põnevad asjad on need, mis pole silmaga nähtavad," arutles ta. "Jeesuse õpetus armastada ligimest nagu iseennast annab mu elule fookuse."

Teismeeas tundis Daniel ebamugavust seetõttu, et erines teistest oma tausta tõttu ning püüdis võimalikult eakaaslastele sarnaneda. "Õnneks kasvasin sellest ruttu välja ja nüüd ei proovi olla kellegi moodi," pihtis ta.