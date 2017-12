Gaasiauto edestas testis bensiinimootoriga masinat

Jüri Muttika kasutusse antud "Škoda" ei jäänud oma bensiinimootoriga konkurendile alla ka muudelt näitlejatelt ning nagu reporter tunnistama pidi, ei eritanud auto ka gaasilõhna ega teinud suurt mootorimüra. "Tunne nagu uue auto roolis ikka!" nentis reporter.

Kui 40-kilomeetrisel lõigul kulus bensiini 3.11 euro eest, siis gaasi kõigest 0,34 sendi eest.

Ökonoomseid autosid on kokku ostnud ka Taxify ning firma ennustab neile suurt tulevikku.

Ringvaate stuudios külas viibinud Autolehe toimetaja Elmar Ots märkis siiski, et gaasiautod on kallimad ning seda on ka nende hooldus. Tema väitel on 100 000 kilomeetrit läbisõidu piir, millest alates gaasiauto hakkab end ära tasuma. "Gaasiautol on siiski point olemas, see on mõistlik valik," lausus ta kokkuvõtteks.