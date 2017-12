Vikerraadio kuulajad nimetasid 10 lemmiksoomlast

27.-30. novembrini said kõik Vikerraadio kuulajad pakkuda välja lemmiksoomlase kandidaate. Kokku nimetati 203 inimest ja fiktsionaalset tegelast, kellest 85 seati kandidaadiks vähemalt kaks korda. Oma lemmikuid pakkus üle 500 eestlase. Kümme enim hääli saanud soomlast on selgunud ja 5. detsembri õhtul kella 21-ni saab nende seast valida oma lemmiku. Soome riigi pidupäeval, 6. detsembril kell 9. 15 selgub "Vikerhommikus", kes on eestlaste lemmiksoomlane.

Kümme enim nimetatud soomlast tähestikulises järjekorras:

Tarja Halonen - Soome esimene naispresident, kes oli ametis aastatel 2000-2012. Korduvalt Eestit külastanud Halonen räägib eesti keelt. 2004. aastal promoveeriti ta Tartu Ülikooli audoktoriks

Tove Jansson - Soomerootsi kirjanik, kelle loodud kangelastest on kuulsaimad Muumitrollid.

Urho Kaleva Kekkonen - Soome ajaloo kõige kauem ametis olnud president (1956-1982). 1964. aastal külastas Kekkonen esimese välismaa riigipeana okupeeritud Eestit. Legendaarse reisi üks kulminatsioon oli suusamatk Käärikul.

Mika Keränen - Tartus elav soomlasest lastekirjanik on kõige rohkem armastatud tänu lastekrimkale, mis pajatab Supilinna laste salaühingu seiklustest. Sel sügisel ilmunud "Fantoomrattur" on Supilinna laste sarjas juba üheksas.

Vesa-Matti Loiri - Soome näitleja, laulja ja humorist, kelle tuntuim roll on Uuno Turhapuro, keda ta kehastas paarikümnes filmis. Üle lahe on eestlaste südamesse jõudnud tema rollid ka Nasse-setä, Jean-Pierre Kusela ja paljude teistena. 2010. aastal sai Vesku PÖFF-i elutööpreemia.

Carl Gustaf Emil Mannerheim - Soome väejuht ja poliitik, kes juhtis Soome kodusõjas valgete armeed ning Talvesõjas kogu Soome kaitsejõude ning omas vahest suurimaid teeneid, et Soome säilitas iseseisvuse. Aastatel 1944-1946 oli Mannerheim eriseadusega Soome president.

Matti Nykänen - Neljakordne suusahüpete olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister, kelle hulljulgus ja omapärane keelekasutus tõid talle fänne üle maailma. Karjääri lõpetamise järel üritas ta läbi lüüa muusikamaailmas, kuid on rohkem meedia huviorbiiti jõudnud ohtra alkoholitarvitamise ja vägivallatsemisega.

Kimi Räikkönen - 2007. aasta vormel-1 sarja maailmameister, kelle karjäär kestab tänaseni. Jaheda oleku tõttu "jäämehe" tiitli saanud Räikkönen on karjääri jooksul võitnud 20 vormel-1 etappi.

Jean Sibelius - Üks tuntumaid klassikalise muusika heliloojaid 20. sajandi alguses. Tema muusikal oli suur roll Soome rahvusliku identiteedi kujunemisel. Soomele on Sibelius pühendanud võimsa sümfoonilise poeemi "Finlandia".

Mika Waltari - Soome kirjanik ja tõlkija, kelle tuntuim teos on tõenäoliselt 1945. aastal ilmunud romaan "Sinuhe", mille soomlased valisid 2008. aastal oma kõige armastatumaks raamatuks. Esikümnest jäid napilt välja: Juice Leskinen , Spede Pasanen, Eeva Lille ja Juha Mieto, Seppo Zetterberg , Sofi Oksanen, Mika Häkkinen, Muumitroll , Tapio Mäkeläinen, Kimmo Pohjonen, Teemu Selänne ja Jõuluvana

Oma lemmiku poolt saab hääletada SIIN.