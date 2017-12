Ingrid Peek esitleb uut raamatut "Hallo, Kosmos! Elu mõte"

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

"Mis on elu mõte? Seda küsimust küsisin ma seitsme aasta jooksul ligi 400 Raadio 2 saate "Hallo, Kosmos!" külaliselt; need mõtteterad said suvel saatesarja lõpuks kokku kogutud ning sättisin selle toreda terviku jõulukingiks kaunite kaante vahele," sõnas raamatu autor Ingrid Peek. "Oma eluteel kõnnib inimene ise, aga sel rännakul võivad meile seltsiks olla sajad põnevad väga erinevate mõttemaailmadega tegelased, kes jagavad meiega oma mõtteid elust, selle olemusest ja mõtestamisest," lisas Peek. "Hallo, Kosmos! Elu mõte"

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel