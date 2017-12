Mariah Carey teenib kuulsa jõuluhiti eest igal aastal sadu tuhandeid eurosid

Mariah Carey jõuluhitt "All I Want for Christmas" toob lauljatarile igal aastal sisse kopsaka summa. Meedia andmetel küündivad laulu autoritasud aastas 427 000 euroni.

Carey kirjutatud jõuluhitt jõudis esmakordselt avalikkuse ette 1994. aastal plaadifirma Columbia Records albumil "Merry Christmas". 2010. aastal salvestas Carey loost uue versiooni pealkirjaga "All I Want for Christmas Is You (Extra Festive)", lugu ilmus albumil "Merry Christmas II You", vahendas Independent.

2015. aastal jõudis Carey jõululaul Spotify enim mängitud jõululaulude tabeli etteotsa. Laulu on üle maailma müüdud 16 miljonit koopiat ning see on singlite müügitabeli 11. kohal. 2013. aastal teatati, et lugu on teeninud aastate vältel ligi 50 miljonit eurot.

Lugu on aastate jooksul kasutatud paljudes filmides ning sellest on tehtud lugematul hulgal kavereid. Üheks viimaste aastate menukamaks on tüdrukutebä'ndi Fifth Harmony versioon Carey legendaarsest jõululoost.

Ka Mariah Carey pole loorberitele puhkama jäänud. Sel aastal avaldab ta koos filmiettevõttega Universal animafilmi "All I Want for Christmas Is You", mille peategelaseks on tüdruk nimega Mariah, kes igatseb endale jõuludeks koera. Filmi taustal kõlab ka lauljatari uus singel "Lil Snowman".

Carey pole aga ainus, kes jõululaulude pealt igal aastal kopsaka tulu teenib. Laulukirjutajad Noddy Holder ja Jim Lea teenivad igal aastal Slade'i loo "Merry Xmas Everybody" eest 568 000 eurot. The Pogues loo "Fairytale of New York" eest 454 000 eurot ja Paul McCartney pala eest "Wonderful Christmastime" 295 000 eurot.