Elisabet Reinsalu nimetas end inspireerinud Soome meganaisi

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

"Ma tõesti ei tea, kas ka mina saan kunagi selliseks meganaiseks, aga ma olen nendele soome tüdrukutele alati tänulik, et olen saanud üles kasvada mõjutatuna nende ja paljude teiste märkimisväärsete soome naiste poolt," põhjendas näitlejanna, miks valis just need soomlannad.

Järgmisel nädalal tähistavad soomlased oma riigi 100. sünnipäeva. Kuulsad eestlased meenutasid sel puhul oma põnevaid kogemusi Soomega. Näitleja Elisabet Reinsalu luges ette need Soome naised, kes on teda elus mõjutanud.

