Lastejaama jõulukalender pakub taas põnevaid jutukesi

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Tänavused jutud pärinevad lasteajakirjast Täheke ning neid loevad autorid ise: Andrus Kivirähk, Piret Raud, Kairi Look, Kristiina Kass ja Külli Reinumägi. Kõik jutud on illustreerinud Maksim Kokajev.

Alates tänasest, 1. detsembrist saab jõulukalendrist avada esimese luugi, mille taga on jutt, mida illustreerivad pildid. Ja nõnda avaneb iga päev uus luuk, mille taga on uus lugu.

