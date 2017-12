Galerii: Tartu muutub AHHAA abil taliolümpialinnaks

Teaduskeskus AHHAA juhatuse esimees Andres Juur rääkis, et näitusega vahetab AHHAA välja kolmandiku oma sisust ja uus sporditeemaline näitus toob keskusesse eestlaste lemmikspordialad.

"Külastajad saavad sõita laske-, murdmaa- ja mäesuusaradadel, katsetada oma viskeosavust lumesõjas ning jälgida, kuidas tekivad jääkristallid. Lisaks saab proovida eksootilisemaid talialasid nagu suusahüpe, bobikelk või jääkeegel, samuti leiab AHHAA-st maailma suurima koerarakendi tõukekelguraja," ütles Juur.

Ta lisas ka, et lisaks efektsusele pannakse näitusel rõhku ehtsusele, näiteks saavad külastajad katsetada samasugust mäesuusasimulaatorit, mida kasutavad oma treeningutel päris tippsuusatajad.

Nagu spordis ikka, on näitusel palju tähelepanu pööratud võistlusmomendile. Ennast saavad proovile panna nii pered kui ka sõprade seltskonnad. Mõõtu saab võtta lumesõjas, kelgukoerte võiduajamises ja laskesuusatamises.

"Näituse peamiseks sihtgrupiks ongi pered. Võin enda kogemusest öelda, et juba nelja-aastastel on saalis palju toimetamist. Sellel talvel muudab AHHAA Tartu sisuliselt taliolümpialinnaks," märkis Juur. "Näitusel sajab lund, maa on kaetud lumevaibaga ja seinu ehivad talvised vaated. Kuigi see kõik on butafooria, siis garanteerime, et kõigil näituse külastajatel tekib talvetunne. Eriti nüüd, kui lumised talved on Eestis pigem haruldus," lisas ta.

Näitus "Ahhaa, talisport!" jääb külastajatele avatuks kuni 15. aprillini. Näituse autorid on Teaduskeskus AHHAA ning Eesti spordi- ja olümpiamuuseum.