Taukariga astuvad Saku Suurhallis lavale Linna, Rästa, Lemsalu ja Levi

"Külaliste nimekirja vaadates läheb ausalt öeldes suu heameelest muigele,” rääkis Karl-Erik ise. "Stig Rästaga on mul olnud au koos toimetada sellest ajast saadik, kui ilmus Stigi kirjutatud debüütsingel "Seitsme tuule poole". Tema osalus Suurhalli kontserdil on igas mõttes märgiline. Liis Lemsaluga oleme koos kaasa teinud paljudes teleprojektides, kuid tema versiooni loost "Kell kuus" pole õnnestunud ühel laval koos esitada. Nüüd Suurhallis saab see teoks," rääkis Taukar, miks valis kontserdile just need külalisesinejad.

Daniel Levi ja tema bänd on Taukari meelest üks värskemaid ja kihvtimaid kooslusi meie muusikaskenes. "Just nemad külalisteks kutsuda oli kogu meie bändi ühine otsus. Ja muidugi Ivo Linna – artist, kellelt on sihilikult või enselegi teadmata snitti võtnud terve põlvkond lauljaid. Ka mina olen tema muusikaga üles kasvanud ja tõsiasi, et Ivo meiega Suurhallis lavale astub, on erakordne," ütles Taukar.