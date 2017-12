Galerii. Liis Lemsalu esitles värsket albumit

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Uued lood on suures osas valminud koostöös aasta produtsendiks valitud Bert Prikenfeldiga. Lisaks annavad autoritena oma panuse meie enda armastatud Ewert Sundja, Ott Lepland, Aapo Ilves, Daniel Levi Viinalass ning mitmed välismaised artistid. Justnimelt Otiga on plaadil ka üllatuslik duett.

"Olen ülimalt rahul ja õnnelik. Mul on täiesti oma ja eestikeelne plaat," jutustas Liis õhinaga. Lemsalu esimesel eestikeelsel albumil on segu juba tuntumatest paladest ning kuhjaga ka täiesti uut avastamisrõõmu. Plaadilt leiab eelmisel aastal Eestis enim mängitud loo "Sinu ees" ja Eesti Laulu finaalloo "Keep Running" nii eesti- kui ingliskeelsed versioonid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel