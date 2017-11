Noor eestlanna kogub jäätisemasina osi: mõne jaoks on see prügi, mulle kuld

"Ega ma sellest väga avalikult kellelegi ei rääkinud, käisingi lihtsalt salaja erinevates asutustes, ostsin endale jäätist, sõin seal ja siis tegin mõned pildid vahepeal," rääkis Meisterson oma kummalisest hobist.

Naine, kes töötab Circle K klienditeenindajana on ka jäätisemasinate operaator. Just seetõttu kujunes Meistersonist masinate fanaatik. "See sai alguse eelmise aasta septembri lõpus, kui ma mõnikord hommikuti tööle läksin ja masin ei tahtnud minuga töötada. Tehnikahuvilisena ma mõtlesin, et miks ta nii käitub. Ühel õhtul võtsin ma internetist lahti lehed ja hakkasin nende masinate kohta uurima," meenutas naine.

Tänaseks on huvist kasvanud hobi ning Meistersonist on saanud Tallinna piirkonna Circle K kõikide jäätisemasinate operaator. Naise kodus on kogu jäätisemasina erinevatest osadest nagu tihendid, harjad või korgid. Praegu on tema kogus 170 erinevat asja. "Need asjad jõuavad kas läbi minu hooldamiste, palju on saadetud jäätisemasina enda firma poolt ja mõned asjad on saadud jäätisemasina tehnikute käest. Nende jaoks on see prügi, minu jaoks on see kuld," naeris Meisterson.

Naise kogust on veel puudu pumbasilinder ja veovõll, tema suureks unistuseks on osta aga päris oma jäätisemasin.