Eestlane püüdis omasuuruse kala

"Neid on erinevaid liike, on väiksemaid ja kordades suuremaid. See isend, Yellowfin tuna võib kasvada kuni 200-kiloseks," rääkis Oeselg ja lisas, et suurimad tuunikalad võivad saavutada ka 400 kilo, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Hiiglaslikku kala vinnas eestlane 15-20 minutit. "Järgmine päev olid käed, jalad ja selg ikka haiged," tõdes Oeselg.

Hiiglaslik kala jäi aga paraku Lõuna-Aafrikasse rendiks laevasõidu eest. Taoline kalalkäik maksab seal umbes tuhat eurot. "Nad ütlesid, et meie saak oli ekstra hea, me püüdsime neli kala kokku," rääkis Oeselg oma meeskonnast.

Sadamasse jõudes viidi hiiglaslik tuunikala kõrvalolevasse restorani ja eestlane sai maitsta kalast valmistatud sashimit.

Järgmiseks võtab Oeselg ette retke Norra, et jahtida hiidpaltust.