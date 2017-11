Peeter Oja "Trambi ja Puutini" kriitikast: arvan, et see on piisavalt naljakas

"Ega ta on väga pretensioonikas, aga publiku rektsiooni pealt, mis me mängisime, võin ma küll öelda, et iga minuti-kahe tagant saal naeris. See on huvitav, kuna tegevus toimub kinos ja seal heli levib kehvalt, siis seal naerda, et kuuleks lavale, peab olema tugevam naer. Seda oli pidevalt," kinnitas Oja "Vikerhommikus".

Oja lisas, et tükki plaanitakse edasi mängida ka veel jaanuaris. "Meil on Janiga väga hea klapp, asi jookseb ja eks ta aja jooksul ole toekamaks läinud, me oleme vabamaks muutunud. Ma arvan, et ta on piisavalt naljakas küll," lisas Oja. "Inimestele ise nalja teha, see on ka nii, et mis kellelegi naljakas on, jumal seda teab," tunnistas koomik.

Oja tõdes, et sai ise viimati naerda oma raamatut "Kuidas kirjutada raamatut" kirjutades. "Minu meelest on see raamat lõbus, sest kui ma seda kirjutasin, puksisin ma naerda küll. Nii on iga asjaga, on see tootev, füüsiline või vaimne töö, inimene peab kõigepealt ise rahule jääma või naudingut tundma sellest," arvas Oja.

Raamat on vürtsitatud ka skeemide ja joonistega, mis on kõik Oja sulest pärit. "Kogu tekst ongi minu enda kirjutatud ja joonised on ka minu enda joonistatud, kuigi ma pole joonistamise peale mihkel, aga mõtlesin, et on vaja natuke illustreerida ka raamatut," põhjendas Oja, miks ta endas joonistamispisiku üles otsis.

Raamatut esitleb Oja 4. detsembril kell 18 Solarise Apollo raamatupoes. Õhtut veab kirjandusminister ja Peeter Oja kauaaegne sõber Mart Juur.