Jaagup Kreemist sai rokkar tänu Helsingi sillaalusele grafitile

Nädala pärast tähistavad soomlased oma riigi 100. sünnipäeva. Kuulsad eestlased meenutasid sel puhul oma põnevaid kogemusi Soomega. Jaagup Kreem tunnistas, et just Soomes elades otsustas ta, et saab kunagi rokkariks.

Kreem meenutas ETV-le, et elas 1979. aastal perega Helsingis Merihakas.

"Seal oli üks hästi suur sild. Ühel hommikul, kui isa meid kooli viis, oli keegi silla alla kirjutanud "Pelle Miljoona - punk on personaalne!". See oli põnev, mul polnud aimugi, mida tähendab personaalne, aga ma uskusin, et kindlasti midagi roppu," kirjeldas Kreem.

Praegu ühe menukaima Eesti rokkbändi Terminaator eesotsas olev Kreem lisas, et mõistis just sel hetkel, et hakkab tulevikus rokkariks. "Sellest hetkest olen ma teadnud, et minust saab suurena rokkmuusik," kinnitas Kreem.