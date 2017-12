Tumedad tuled süttivad advendiaegses kirikus

Festival pakub uuenduslikku folki ja kantrit ning elektroonilist tantsubiiti retrost futuristlikuni.

Peaesinejana astub üles 25. tegutsemisaastat tähistav, äsjailmunud järjekordset albumit esitlev ja erinevaid rahvusvahelisi alternatiivmuusika edetabeleid vallutav gooti rocki bänd INERTIA Londonist Suurbritanniast.

Tuntumad nimedest astub lavale ka Läti oluliseima muusikaauhinna Kuldne mikrofon suisa kahel aastal folgi kategoorias võitnud ZĀLE Riiast. Kaugemalt tulijatest tasub mainimist veel tumedat ameerikalikku kantrit viljelev CULT OF SLAVES Belgiast ja tumefolgi orkester MAJDANEK WALTZ Venemaalt.

Festivali põhikontserdil 9. detsembril kell 19 tõmbab peo käima retrolikku 80ndate biiti meenutavat synthwave´i esitav MR. GARFIELD Tartust. Tuudur Tamme alustas bändiga Mr. Garfield juba aastal 2000 ja tema ande esmavastajaks oli legendaarne eesti muusika figuur Raul Saaremets, kes reliisis Mr.Garfieldi esimese singli augustis 2004 Umblu Recordsi alt. Teda on mõjutanud jazziliku muusika värviküllus, nüansirohkus ja ebamaisus ning klaver, selle kõla ja akordid, mis harmooniaid ehitavad. Mr. Garfieldi loomingut enim mõjutanud bändideks on Depeche Mode, Jan Hammer, Camouflage, Kraftwerk, Mitch Murder ja pea kogul 80ndate synthpop ja varasem elektrooniline muusika.

Nime OUDEIS tagant leiame andeka Tallinna muusiku Artjom Jurovi. Seda meest võib vist julgelt lugeda vähemalt sama produktiivseks kui Frank Zappat. Meeletu loomingulise põlemisega ja andekas muusik. Teeb, mis parajasti õige tundub südamele ja ei väsi katsetamast erinevate stiilidega. Tema loomingusse kuulub rhythmic noise'i, techno't, dubstep'i, drone'i, ambienti jm.

FORGOTTEN SUNRISE SYNDRONE Tallinnast on 80% improvisatsiooniline. Kui tavapärane Forgotten Sunrise on tähelepanelkult kureeritud ja taldrikul serveeritud, siis laiendiga Syndrone avaneb helimaastik kuulaja silme all nii, kuidas tunne on ja vaist suunab. FSS keskendub pigem ühtsele atmosfäärile ja helidele kui struktuuridele ja meloodilisele muusikale. Algselt sündis Syndrone proovikas jämmides ning tundus, et miks mitte lasta kujutlusvõimel ka avalikult lennata. Märksõnadeks on dark ambient, drone, tribal ja shoegaze.

CUBUS LARVIKU (Karl Saks ja Hendrik Kaljujärv) helimaastik on mitmekihiline, ähvardavast sügavusest kajavad vastu lõhutud bassirütmid ja masinlik vibratsioon. Hendrik Kaljujärv on olnud loominguliselt aktiivne paljudes formaatides - loonud muusikat sõna- ja tantsulavastustele, teinud installatsioone galeriides, lavastanud ja osalenud töödes nii Kanuti Gildi SAALis, Von Krahli Teatris kui ka Teatris NO99. Tema tööde läbiv tunnus on intensiivne ja sügav seisunditaotlus ja hoolikalt viimistletud töö erinevate meediumite ja vahenditega.

Karl Saks on vabakutseline koreograaf, tantsija ja muusik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti õppe ning eelmisel kevadel EKA uusmeedia magistriprogrammi ja tegeleb elektroonilise heliloomega Cubus Larviku kaitsva müüri taga. Tema viimatine lavastus "Seisund ja disain" sai viimaste eesti teatri aastaauhindade tantsulavastuse laureaadiks.

Viljandi bänd OOPUS on psy-ambient-techno-trad kooslus, kus kohtuvad pärimusmuusikast tuntud instrumendid kaasaegse elektroonilise muusika ning visuaalidega. Vanad pillilood on eelkõige tantsumuusika, tänapäeva tantsumuusika aga elektrooniline. Oopus liidab ja loob seda kõike laivis ja tulemuseks on täielik elamus kõikidele meeltele. Oopus on Mari Meentalo (torupill, flööt, parmupillid, hulusõ, vokaal, digisnütesaatorid, efektriplokid), Johannes Ahun (analoog- ja digisüntesaatorid, oval), Aleksader Sprohgis (valgus ja visuaalid).

Festival algab hoogsalt 8. detsembril kell 21 algava soojenduspeoga DARKLAND NIGHT, kui Rakvere kultuurikeskuse keldrisaali kütavad kuumaks DJ-d REZA Londonist, 4-GOT-10 Tallinnast ja festivali residendina V_Pagan, siis 10. detsembril kl 14 algaval lõpukontserdil Darkland Fire Advent tõmbab selleaastasele festivalile väärika ja mõtliku joone alla vanameister TÕNU TEPANDI.

Festivali raames esineb Tõnu Tepandi oma aegumatute ja tänaselgi päeval nii emotsionaalselt mõjuvate ja oluliste lauludega teist korda. Neli aastat tagasi astus ta liigutava kavaga üles festivali põhipäeval ja tema lood mõjutasid sügavalt ka välismaist publikut nii Saksamaalt, Soomest, Rootsist kui ka Venemaalt, isegi pisarateni, kuigi nad välismaalastena neist sügavatest tekstidest sõnagi aru ei saanud. Ka tänavu on oodata elamuslikku kontserti, millele oma emotsionaalse loori seab ka advendiaegne kirikukeskkond.