Eesti ettevõte loob koostöös 20th Century Foxiga "Salatoimikute" videomängu

Eesti videomängude looja Creative Mobile lõi käed filmiettevõttega 20th Century Fox, et luua ametlikku mängu hittseriaalile "Salatoimikud" ("The X-Files").

"The X-Files: Deep State" on müstiline uurimismäng, mis langeb kokku seriaali 11. hooajaga 2018. aastal, kui "Salatoimikud" tähistavad 25. aastapäeva, vahendas Europe News.

Tegemist on ametliku "Salatoimikute" mänguga, mille loojateks on Creative Mobile ja FoxNext, filmiettevõtte 20th Century Fox videomängude ja virtuaalse reaalsuse osakond. Just 20th Century Fox tõi ikoonilise USA ulme- ja põnevussarja 1993. aastal ekraanile. Seriaali uute osade võtted algasid 2015. aasta suvel ning 11. hooaeg jõuab eetrisse juba järgmisel aastal.

"The X-Files: Deep State" jõuab avalikkuseni Apple App Store'is, Google Plays ja Facebookis.

"The X-Files: Deep State" mängijad asuvad FBI eriagendi kohale, uurides põnevaid krimijuhtumeid. Mängu vältel tuleb otsida varjatud vihjeid, koguda tõendeid, lahendada mõistatudi ja küsitleda tunnistajaid, et juhtumeid lahendada. "The X-Files: Deep State" Autor: Pressimaterjalid

Creative Mobile on Eesti mängutootja, mis tegutseb Tallinnas. Ettevõte loodi 2010. aastal ja on kujunenud üheks juhtuivaks mängutootjaks.