Haapsalus toimub suvel Itaalia muusika festival, peaesinejaks Pupo

Järgmise aasta 2. juunil täitub Haapsalu piiskopilinnuse õu Itaalia muusika festivaliga, mis toob kuurortlinna hinnatud artistid. Esinemise lõpetanud Adriano Celentano soovil esitab tema armastatud hittlaule mehe sõber Adolfo Sebastiani, italo-disco toob lossi müüride vahele Fransesco Napoli ja õhtu peaesinejaks on esmakordselt Eestis üles astuv Itaalia muusik, näitleja ja kirjanik Pupo.

Õhtu peaesineja Pupo (Enzo Ghinazzi) on Itaalia muusik ja telekuulsus, kes tegi oma lauljadebüüdi 1975. aastal. Laulja saavutas maailmakuulsuse lauluga "Gelato al Ciaccoloto" ja samanimelise albumiga, mis tõi kuulajateni ka hittloo "Ciao". 1980. aastal osales Pupo Sanremo muusikafestivalil ja võitis selle looga "Su Di Noi". Võidulugu tuli albumilt "Più di Prima", millelt on pärit ka kuulus armastuskiri Firenze linnale, laul pealkirjaga "Firenze Santa Maria Novella". 1986. aastal ilmus album "Pupo", mis saavutas Nõukogude Liidus, sealjuures ka Eestis tohutu edu. Pupo on karjääri jooksul võitnud kokku 11 kuldplaati. Lugude kirjutajana on Pupo loonud laule nii Ricchi E Poverile kui ka Umberto Tozzile ja Giancarlo Bigazzile. Pupo saabub Haapsallu 12-liikmelise livebändiga, garanteerides Itaalia muusika austajatele unustamatu kontserdielamuse.

Adriano Celentano laule esitab Haapsalu festivalil Celentano isklik sõber Adolfo Sebastiani koos bändiga. Koosluse loomiseks ja laulude esitamiseks andis idee Adriano Celentano pärast karjääri lõpetamist 15 aastat tagasi.

Itaalia popmuusikaga täidab Haapsalu Piiskopilinnuse italo-disco meister Fransesco Napoli. Tema karjäär algas 1980ndatel Saksamaal, kus ta sai kiiresti populaarseks tänu poplauludele, mida ta tõlgendas itaalia keelde. Fransesco Napoli album "Lady Fantasy" müüs 12 miljonit eksemplari 44 riigis. Kõige kuulsamad Napoli laulud on "Balla Balla", "Marina", "Borneo", "Klaveripiano" ja "Ciao Italia".

Itaalia muusika festival toimub Haapsalu piiskopilinnuse õuel järgmise aasta 2. juunil. Samal ajal peetakse linnas Itaalia veinipidu, mis toob Haapsalu peatänavatele Itaalia maitseid ja veine.

Sel aastal oli Haapsalu veinipäevade peaesinejaks Al Bano, kelle esinemine lõi kümne aasta järel Haapsalu piiskoplinnuse rahvarekordi.