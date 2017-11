ERR-i luulekonkurss ületas 300 piiri, noorim osaleja on kaheaastane

"See tähendab, et meie projekt on kõnetanud praeguseks, mil see käinud vaid kuus päeva, väga paljusid Eestimaa inimesi ja meil on selle üle väga hea meel," oli ETV produtsent Ester Urbala rõõmus.

Luuletustele saab ERR-i erilehel näidata oma poolehoidu südametega ning välja on kujunenud juba mitmed favoriidid. Üheks neist on 13-aastase Henry-Sander Sagara saadetud salm "Jõulumees", mis on kogunud juba üle 80 "meeldimise".

"Jõulumees" Jõulumees küll jõuab palju

ja ta teab ka palju nalju.

Kui Jõulumees ei salliks kinke,

siis ei sööks me jõulusinke.

Aga Jõulumees küll ära väsib,

kui ta liiga palju päkapikke käsib.

Kuid sellel poleks väga mõtet,

sest Jõulumehel on hoopis teised mõtted. Henry-Sander Sagar

Henry-Sanderi õde Sandra Sagar rääkis, et luuletuse laadisid nad ERR-i lehele koostööna, kuigi suurem au kuulub siiski väikesele vennale, kes "Jõulumehe" põhja kirjutas. "Mina tegin väikese, tõesti minimaalse tekstitöötluse ja mõeldud tehtud, üles ta läks," rääkis Sagar.

Henry-Sander on Aspergeri sündroomiga koolipoiss, kes sai idee luuletuseks telerit vaadates. "Koos perega teleka ees istudes nägime reklaami ETV-s. Isa ütles pool naljatlevalt, et Henry ka osaleks, aga vennake ise seda nii suure naljana ei võtnud. Tema haaras mõttest kinni ja kirjutas luuletuse esialgse variandi valmis, mille ta mulle ette kandis," meenutas õde Sandra.

Ta lisas, et Henry on ise väga rõõmus ja elevil, et tema luuletus lehele jõudis. Parimad salmid kannab pühade ajal ette armastatud näitleja Mait Malmsten. "Kui Henry nägi, et on võimalus, et tema luuletus teleprogrammis ette loetakse, läks ta veel rohkem elevust täis," lisas Sandra Sagar.

Teiste seas on oma loomingu laadinud lehele üles tuntud kirjamehed Jüri Pino ja Mika Keränen.

" ***" Kas see ilmsi või see unes

jõuluvana möllab lumes.

Taat on valge nagu jahu

aga tundub hing nii rahul. Mika Keränen

Ester Urbala lisas, et kõige noorem luuletuse saatja on vanemate abiga olnud kaheaastane, aga kõik vanuserühmad üle Eesti on esindatud.

"Need peegeldavad hästi meie inimeste mõtteid ja seda, mis ühiskonnas hetkel toimub. Jõulusoku ja verivorsti kõrvale on tulnud mobiilsed jõuluvanad, droonid ja GPS-id," rääkis Urbala konkursile laekunud tööde üldpildist. ETV tänab kõiki inimesi, kus luulekonkursiga ühinenud on.