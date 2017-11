Arop annab vanusepiiranguteta kontserdi

Sel nädalavahetusel, 2. detsembril annab Eesti üks tuntumaid räppareid Uku AROP täispika live kontserdi KIKI MIKI Xmas Rae Kultuurikeskuses. See on räppari ainus kontsert, millel puudub vanusepiirang.

"Kiki Miki" on hetkel AROPi üks tuntumaid laule, mille vaadatavus läheneb juba 800 000 tuhandele.

Lisaks AROPile, astuvad üles ka Noortebänd 2017 finalistid Inger, 3Ainsus ning Tartu hiphop kuulsused – KÜBERÜNNAK & KARMO.

Rae Kultuurikeskus asub Jüri alevis Harjumaal.

Kontserdi algus on 19.00 ning uksed avatakse 18.00

Korraldajate teatel on see on AROPI ainus kontsert sel aastal, kuhu veel kõik fännid pääsevad