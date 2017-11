Ott Kiivikas: pärast võistlust söön ja joon nagu tavaline inimene

"Tegelikult ei ole elulooraamatu kirjutamine mingi uus mõte, sest inimesed on mulle ka varem öelnud, et võiksid kirjutada ja teha," sõnas Kiivikas "Ringvaates" ja lisas, et aasta alguses pani raamatu mõtte talle pähe tema Deivil Tserp. "Tal tuli aga "Eesti ujumise lugu" vahele ning kirjastus otsis uue kirjaniku, kellest ma varem midagi ei teadnud."

Kiivikas kinnitas, et on raamatu praeguseks paar korda läbi lugenud ning jäi väga rahule. "Ma ei uskunud, et sealt tuleb ilukirjanduslikult loetav teos kokku," nentis ta ja kinnitas, et raamatust tuleb ka välja, mis saab sportlasest siis, kui võitlus läbi on. "Mul on enamike Eesti sportlaste elulooraamatud läbi loetud, aga sellest ma ei ole kunagi lugenud, jääb tunne, nagu nende elu koosnebki ainult spordist."

Üks näide kulturisti raskest elust on näiteks see, et Ott Kiivikas on pärast raskest võistlust võimeline paari päevaga kaheksa-üheksa kilo juurde sööma, kuna nälg on nii suur. "Mul on ka lood, kus inimesed on üheksa tunniga üheksa kilo juurde võtnud."

"Raamatust tuleb välja, et kui ma ei oleks nende 25 aasta jooksul, mis ma sporti olen teinud, endale midagi lubanud, siis me ei räägiks kulturist Ott Kiivikast," tõdes ta ja tõi välja, et kui võistlus lõpeb, siis tõmbab ta juhtme seinast välja ja sööb ning joob nagu tavaline inimene. "Ma kirjeldangi seal, et ma olen täpselt samasugune luust ja lihast inimene oma tunnetega."

Raamatu "Visa hing. Ott Kiivikas" on kirjutanud Kaire-Külli Vaatmann.