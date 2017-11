"Ringvaade" on teeninud Fanvestory vahendusel tänaseks 15 eurot

29. novembril said huvilised Fanvestory kaudu panustada Liis Lemsalu uude albumisse "+1", millest neli lugu muutusid platvormil kättesaadavaks. "Ringvaade" uuris, kui tasuv selline toetamine üldse on ning sai teada, kui palju on nad teeninud enda kevadel tehtud investeeringuga.

"Ringvaade" panustas 2017. aasta kevadel Fanvestory keskkonna kaudu 50 eurot Tanel Padari loosse "Parem veelgi", millele on Juko-Mart Kõlari sõnul lisandunud tänaseks umber 15 eurot. "Sellelt summalt tuleb küll maksud maha arvestada, aga ülejäänud raha saab kätte kusagil pärast jaanipäeva."

"See pakkumine on kümneks aastaks, me kogume ühe aasta tasud korraga kokku ja maksame inimestele tagasi," sõnas Kõlar ja lisas, et esimene aasta on paratamatult loo jaoks kõige edukam. "Artist teeb loo ja mitte keegi ei oska tegelikult ennustada, kuidas sellel läheb," selgitas ta.

Hetkel on Juko-Mart Kõlari arvates Eestis vaid paarkümmend artisti, kellega oleks mõtet sellel platvormil koostööd teha. "Täna me lõime aga koostöö esimese Läti artistiga ning meiega saavad liituda ka muusikud üle maailma."

Liis Lemsalu, kelle neli lugu läksid Fanvestory'sse müüki, on väga üllatunud, et paari tunniga on ta kogunud juba tuhandete eurode jagu toetuseid. "Inimesed on väga aktiivsed ning saan öelda, et minu fännid on valmis astuma uusi samme."