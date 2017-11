"Kevade" Teelest on tänaseks saanud Hiina vaimsete praktikate õpetaja

Ehkki rahva armastus filmi "Kevade" vastu on selle ilmumisest alates püsinud kustumatu, on Raja Teelet kehastanud Riina Hein hoidnud aastate jooksul madalat profiili ja andnud aastate jooksul vähe intervjuusid.

Pärast mitmekuulist veenmist õnnestus "Pealtnägijal" Riina Hein, kes on vahepeal liikunud eemale filminäitlemise juurest, oma kaamera ette meelitada. Üks põhjus, miks ta teadlikult madalat profiili hoiab, on just see, mille kohta temalt alati kõige rohkem küsitakse – kuulsust toonud, aga samas juba 47 aastat jälitanud roll. "Mul on kahju sellest, et teinekord ma tunnen, justkui mind polekski olemas," ütles ta.

Elu pärast "Kevadet" ning jätkufilme "Suvi" ja "Sügis" viis Riina kinolinalt hoopis filmimaailma kulisside taha. Töötanud 5 aastat Reklaamifilmis toimetaja, režissööri ja produtsendina, asutas ta üheksakümnendate alguses oma produktsioonifirma Creare, mille alt on Hein produtsendi, režissööri ja stsenaristina tootnud tervelt 46 filmi. Tuntuim neist on 2005. aasta dokumentaal "Minu Eestimaa", mis viib vaataja läbi Eestimaa uurides meie maastikku, loodust, ajalugu ja inimesi.

Tänaseks on Riina astunud filmindusest veel sammu kaugemale ja on peaasjalikult hoopis Hiina vaimsete praktikate õpetaja. "See oli juba nõukogude ajal, kui ma ükskord ostsin mingi Saksa DVs välja antud joogaraamatu ja hakkasin sealt lihtsalt venitusharjutusi tegema," sõnas ta ja tõi välja, et taiji ja qigong, millega ta on pikemalt tegelenud, jõudsid temani kummalisi teid pidi. "Taiji jõudis minuni, kui ma olin "Kuulsate ja kummaliste" saates ja grimmitoas hakkas mulle grimeerija sellest rääkima."

2005. aastal leidiski Riina oma tõelise kire ja armastuse enamike eestimaalaste jaoks võõrana kõlavas iidses Hiina praktikas qigong’is. "See on üks üldine nimetus kõigi nende harjutuste ja praktikate kohta, mis tegelevad qi-ga ehk eluenergiaga ja gong on harjutamine ehk töö," selgitas Hein.

Täpselt 9 aasta eest, pärast seda, kui ta läbis Hiinas qigong'i 1. astme instruktori kursuse, hakkas Riina Eestis ise tunde andma. Täna on Hiina teadmiste eestimaalastele õpetamine tema põhitöö. Näiteks sel sügisel juhendab ta Õpetajate majas kursust pealkirjaga "Sügis ja tervis läbi Hiina iidsete tarkuste".

"Hiina traditsioonilises meditsiinis öeldaksegi, et on välised haiguse põhjused ja on sisemised haiguse põhjused," nentis ta ja tõi välja, et sisemiselt tekitavad haiguseid just emotsioonid. "Sügisel on nendeks emotsioonideks, millega tuleb tööd teha, just kurbus, lein ja kahetsus."

Riina ei räägi siinkohal teoreetiliselt, vaid kurbus ja lein on emotsioonid, millega ta ka ise sellel sügisel silmitsi seisab, sest möödunud suvel lahkus siit ilmast tema isa. Nii elab Riina hetkel koos emaga, et oma teadmistega talle raskel ajal toeks olla.

Teel vaimseks õpetajaks on Riina oma isiklikku vaimu teritanud läbi pealtnäha hulljulgete ettevõtmiste. Ta on matkanud ihuüksi Brasiilia mägedes ja 2006. aastal läbis ta jalgsi 360-kilomeetrise Santiago de Compostela palverännakutee. Igal kevadel läheb naine metsa, et matkata ja veeta üksinda öö või paar looduses, peavarju pakkumas vaid mõni kaitsev puu.

Just mets ja loodus on need, mis on Riinat kui filmitegijat enim inspireerinud. Ka nüüd, kus Riina igapäevatööks on õpetamine ja filmide tegemine on tagaplaanil, ei lähe ta kunagi metsa ilma kaamerata. Sest kunagi ei või teada, millal võib tabada ideaalse kaadri.

Filmiarhiivis on Riinal oma sektsioon, kus ta hoiab umbes 700t videokassetti, valdavalt erinevate looduskaadritega. "Näiteks ma olen filminud sipelgaid suures plaanis, siis sa näed, millised iseloomud neil on, igaüks on isemoodi," kinnitas ta.