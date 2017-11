ERR menu soovitab nädala lõpetuseks filme ja muusikat

3. detsembril jõuab lõpusirgele mitme nädala jagu väldanud Pimedate Ööde festival. Lõpplahenduse leiab PÖFF pidulikul auhinnatseremoonial, mis toimub tänavu 2. detsembril Vene Teatris. Seal loetakse kokku popkorni poetatud pisarad, mõõdetakse kinosaalidesse kõlama jäänud naerupahvakate detsibillid, summeeritakse publiku maailmapildi avanemise sentimeetrid ja jagatakse 21. Pimedate Ööde filmifestivali auhinnad võistlusprogrammide parimatele filmidele, režissööridele ja näitlejatele.

Muusikaga paneb õhtu elama Marten Kuningas Miljarditega ning kõlab Erki Pärnoja: Efterglow.

PÖFFi raames linastunud Vene mängufilm "Armastuseta" jõuab 4. detsembril kinodesse.

"Armastuseta" on valus vaimse allakäigu lugu, mis on üles ehitatud krimi-thrilleri pingestatusega. Tegevus toimub tänapäeva urbanistlikul Venemaal. Väliselt heal järjel Ženjal ja Borissil on käsil frustreeriv-valus lahutusprotsess. Nad elavad veel koos, aga oma mõtetes on nad juba kärsitult järgmistes eluetappides, et alustada uue partneriga puhtalt lehelt. Ehk õnnestub seal mitte korrata vanu vigu, mis peagi seljataha jäävas abielus viltu läksid. Selle kõige keskel on nende 12-aastane poeg Aljoša aga jäänud sootuks hoolitsuse ja tähelepanuta. Pärast üht järjekordset karmi peretüli, mida poiss pealt kuuleb, kaob Aljoša jäljetult.

Tegu on Andrei Zvjagintsevi viienda täispika mängufilmiga, kus ta jätkab psühholoogiliselt täpse ja halastamatu realismiga ühiskonna ja inimhingede läbivalgustamist. Esimest korda on Zvjagintsev kasutanud filmilindi asemel digitaalset kaameratehnikat ning samuti suhteliselt vähetuntud näitlejaid.

Venemaa on esitanud linateose parima võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiks. Filmis kõlab kaks korda ka Arvo Pärdi "Silouan’s Song" Paavo Järvi juhatusel ERSO ettekandes.

1. detsembril jõuab kinodesse "Igitee". Eesti-Soome-Rootsi ühistööna valminud suurfilm jutustab ühest ajaloo hämarusse suikunud peatükist – Soome ameeriklaste saatusest nõukogude režiimi all. 1930. aastate Suure Depressiooni aegu kutsub Stalin kogu maailma töölisi üles ehitama uut sotsialistlikku ühiskonda, mis baseeruks õiglusel, võrdsusel ja vabadusel. Kutsele vastab üle 10 000 Skandinaavia päritolu ameeriklase. Nende hulka satub ka pereisa Jussi Ketola, keda kehastab kolm korda Soome parimaks näitlejaks tunnistatud Tommi Korpela.

Kapitalismis pettununa on Jussi Ameerikast töölt tagasi kodumaale Soome naasnud ajal, mil riigis tõstab pead paremäärmuslik liikumine. Ühel saatuslikul suveööl tullakse Jussile tema tallu järele, et ta metsas hukata. Haavatuna õnnestub tal jälitajate käest põgeneda ja ületada Nõukogude Liidu piir. Venemaal tabavad meest aga järgmised katsumused. NKVD suunab ta salakuulajana ameerikaste asutatud sotsialistlike tööliste paradiisi kujutavasse ideaalkolhoosi "Hopea". Olles võõrastele oma ja omadele võõras peab Jussi vastu seisma kurjuse ülemvõimule. Lahutatud oma perest ja kodumaast on ainus võimalus ellu jäämiseks kohaneda sealsete oludega, alluda kommunistlikule ajupesule ning mitte murduda salapärase NKVD kõrge ohvitseri (Lembit Ulfsak) surve all. Ainus mõte, mis aitab Jussil selles võitluses vastu pidada, on lootus koju pääsemisest. Kuid peagi poliitilised tuuled pöörduvad ja välismaalased muutuvad Stalini režiimi silmis kahtlaseks elemendiks, kellest on vaja vabaneda. Ideaalid purunevad, külad põlevad, inimesed kaovad. Ent lootus sureb viimasena.

Pildikeelelt idüllilise ja emotsionaalselt halastamatu suurteose režissöör on Antti-Jussi Annila ning stsenaristid Antti Tuuri, Aku Louhimies ja Antti-Jussi Annila. Naispeaosatäitjat kehastab telesarjadest "Borgen" ja "Westworld" tuntud auhinnatud Taani näitlejanna Sidse Babett Knudsen. Mõjukates kõrvalosades näeme lisaks Soome näitlejaile Irina Björklundile ("The American"), Sampo Sarkolale ("Supilinna salaselts") veel tervet plejaadi parimaid Eesti näitlejaid, teiste seas Hendrik Toompere, Hendrik Toompere Jr, Nero Urke, Raimo Pass, Indrek Taalmaa, Harriet Toompere jt.

Reaalsetel sündmustel põhinev "Igitee" on ülesvõetud ja kokku monteeritud Eestis. Film on pühendatud Soome Vabariigi 100. sünnipäevale.

2. detsembril annavad Kultuurikatlas ühise kontserdi räppar Tommy Cash ning hullumeelne punkbänd Winny Puhh, kes pole varem koos lava jaganud.

Tommy Cash on teinud ajalugu Eesti muusikamaastikul ning kogunud märkimisväärset tuntust rahvusvahelisel areenil. Üle pika aja annab ta Tallinnas täispika live-kontserdi, kus tulevad esitlusele ka uue plaadi senikuulmata lood. Winny Puhh on Eesti üks omapärasemaid punk-rock-metal-folk ansambleid, kes astub detsembri algul üles erishow'ga. Nemadki on jõudnud välislavadele - 2014. aasta algul esinesid nad tuntud moelooja Rick Owensi uue kollektsiooni esitlusel.