Eesti Nukufilm 60 | Meenuta Eesti nukuanimatsiooni säravamaid hetki

"Eesti animatsioon on kindlasti alati olnud omanäoline ja Nukufilm on olnud väga tugev üks selle kandjatest. Need 60 aastat on ta tõesti olnud pidevalt tegutsev stuudio ja üks ainulaadsemaid kogu maailmas. See on märk sellest, et on midagi väga tugevat ja on mida hoida," rääkis Nukufilmi osanik ja juhatuse liige Märt Kivi ETV saates "Terevisioon".

Praegu on Nukufilmil käsil mitmeid suuri projekte, kuid paraku tuleb finantsilisi kriise ette. "Tänapäeva ühiskonnas on natukene keerulisem spetsiifilises kunsti- või filmiliigis ennast tõestada ja ellu jääda. Mõnevõrra võibki seda mõni hetk kutsuda kriisiks või kuidas iganes. Kogu tiimil ja Nukufilmi seltskonnal on see tahe alati nii tugev olnud, et me ise seestpoolt nii väga ei mõtlegi, et kohe lõppeb midagi ära," rääkis Kivi.

Nukufilm OÜ tegevusaladeks on kõik nukuanimatsiooni tehnikad: ümarnukk- ehk mudelanimatsioontehnika, lamenukk, piksillatsioon ehk animeeritud inimene ja kompuuteranimatsioon.

60 aasta jooksul on nukufilmide tootmises muutunud nii mõndagi. Režissöör Kaspar Jancis rääkis, et kui vanasti animaator animeeris pimesi, siis tänapäeval on võimalik ka võtteplatsil oma nuku liikumist kontrollida. "Arvutitehnika on jõudsalt sisse murdnnud ka nukufilmi. Üldiselt peetakse heaks tavaks nukufilmi tegemises seda, et mida rohkem kaamera all, seda parem. Aga arvuti aitab päris jõudsalt kaasa," seletas Jancis.

