"Kevade" Raja Teelena tuntud Riina Hein tegi elus kannapöörde

Maailma akrobaatilise rock'n'rolli konföderatsiooni (WRRC) asepresident Manfred Mohab, kes pühapäeval kinnitas uudisteagentuurile Reuters, et Venemaad esindava tantsija Jekaterina Tihhonova näol on tegu president Vladimir Putini noorema tütrega, võttis hiljem uudisteagentuuriga ühendust ja väitis, et kuulis küsimust valesti ning ei saa kinnitada, et teab, kes on Putini tütar.