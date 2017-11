Eesti muusikaauhindade gala juubelit tähistatakse Saku Suurhallis

"Kuna tegemist on ikkagi juubeliaastaga, siis tuleb seekordne gala suurem kui kunagi varem. Oleme alati kutsunud esinema aasta populaarsemad ja põnevamad artistid, kuid nüüd on oodata lavale Eesti artistide paremikku. Lisaks auhindade jagamisele saab publik osa ka ühest ägedast kontserdist," ütles EFÜ asutaja liige Aarne Valmis, kes on ainsana olnud muusikaauhindade korraldamisega seotud algusest peale.

Eesti popmuusika paremiku tunnustamise vajadust tundsid Eesti fonogrammitootjad esmakordselt EFÜ loomise aastal, kui edukamatele artistidele anti kätte Eesti popmuusika aastaauhinnad Kuldne Plaat 1998. "Meie eesmärk oli ergutada popmuusikuid, kes olid rahva seas populaarsed, aga kelle tegevust kuidagi muudmoodi ei tunnustatud," ütles Valmis.

Alguses jagati auhindu müüginumbrite põhjal, kuid hiljem võeti aluseks muud parameetrid. Nominendid ja võitjad selgitab juba aastaid välja oma ala professionaalidest koosnev enam kui sajaliikmeline suuržürii.

Esimesel aastal osutus auhinnagalal edukaimaks ansambel Terminaator, kes kuulutati edukaimaks ansambliks ja kelle album "Kuld" tunnistati aasta albumiks. "Loomulikult tundsime end nagu kõnniksime pilvedel, see oli meie jaoks suur hetk," meenutas Jaagup Kreem ja lisab, et ka muusikud vajavad aeg-ajalt tunnustust.

Aane Valmis on veendunud, et Eesti muusikauhinnad on vajalik sündmus, sest inimesi tuleb tehtud töö eest kiita, see innustab ja motiveerib looma üha paremat muusikat. "Olen aru saanud, et auhinnad on üha tähtsamaks muutunud ka muusikute CV-des. Nende jaoks on oluline öelda, et nad on pälvinud ühe või teise tiitli. Oluline on see ka välismaale minnes, sest kui sa ei ole kodus midagi saavutanud, siis miks peaks see õnnestuma piiri taga," ütles Valmis.