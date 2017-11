Vabariigi juubeliks valmib tortide retseptiraamat

Pärnu rannahotelli oli teisipäeval kokku toodud üle 20 isuäratava tordi Pärnu-, Viljandi- ja Saaremaalt. Fotograaf Gerli Sosi pildistas need üles ning juba vabariigi juubeli paiku ilmub Rahva Raamatu toel uus raamat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sada meistrit avaldavad oma parimad retseptid, oma parimad kaunistamise nipid raamatus. See ilmub veebruaris ja nad kingivad nii veebruaris kui ka praegu selle tordi heategevuseks," selgitas Eesti 100 Torti projektijuht Shvea Järvet.

Iga tordimeister otsustab ise, kellele ta oma maiusega heameelt teeb, olgu need päästjad või inimesed, kes aitavad vähihaigetele raviraha koguda.

Seekord üles pildistatud tordid anti Pärnu toimetulekukoolile ning perele, kes tegeleb erivajadustega laste päevahoiuga.

Tortidega rõõmustati ka Pärnu laste- ja noorte tugikeskuse lapsi ja töötajaid ning Pärnu haigla meditsiinilist personali.

"Ega ei kiputa nii väga haiglainimesi tunnustama avalikult. See on nii armas, et tullakse ja tehakse ja võetakse see aeg. Ja keegi on need tordid ju valmis teinud," rääkis Pärnu haigla ülemämmaemand Jelena Laanemets.

Kui kuskil on veel mõni tordimeister, kes sooviks veel Eesti 100 Torti projektiga liituda, siis praegu veel jõuab.