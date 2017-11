Rolf Roosalu ja Saara Kadaku jõulutuur külastab tänavu paiku, kuhu möödunud korral ei jõutud

"On aeg kodust välja tulla ja saamegi, näed, tuurile minna," rääkis kaheksa kuu vanuse lapse ema Saara Kadak "Ringvaatele". "See on selline rollercoaster, et ise ka ei usu. Üks päev on selline tunne, et saatke mind palun puhkusele, ma ei taha rohkem mitte midagi," kirjeldas Saara naerdes emarõõme. "Teine päev on lihtsalt nii tore, et tahaks kümme last veel teha järjest otsa. See on väga väsitav, aga väga-väga tore," võttis ta kokku.

Lapse lubab Saara endaga tuurile kaasa võtta. "Ta oli möödunud aastal ka kaasas," naeris Rolf kõrvalt.

Sel aastal võtsid lauljad sihiks külastada tuuriga neid kohti, kuhu möödunud korral ei jõutud.

Koos esitasid lauljad saates loo "Little Drummer Boy".