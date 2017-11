Katrin Siska: koduperenaine olles on oluline osata hästi süüa teha

"Ütleme nii, et koduperenaine olles, last kasvatades ja pereelu elades on hästi oluline osata hästi süüa teha, sest nagu öeldakse - armastus käib kõhu kaudu," rääkis Siska "Ringvaatele" antud intervjuus. "Kindlasti teine asi on see, et kui sa oskad hästi süüa teha, siis sa näed ka hea välja. Sa oled ka edukas ja sul on palju häid mõtteid," lisas ta.

Toidu valmistamise ja trenni propageerimiseni viis Siska sõnul teda enda raske teekond. "Pärast lapse sündi ma kaotasin ennast mõnes mõttes ära. Kõigil on elus selline hetk - enese leidmise ja otsimise aeg. Minul sattus see olema pärast lapse sündi. Samas tuli ka kõige suurem õppetund, kus ma lihtsalt unustasin oma igapäevased harjumused teha joogat, teha trenni, süüa tervislikult ja ma kaotasin oma suurepärase kehaehituse, sealhulgas ka oma hea tuju jne," rääkis naine. "See oligi minu jaoks huvitav teekond ennast uuesti leida ja minna tagasi sinna, kus ma olin."

Siska proovis ka erinevaid põnevaid teraapiad. Nüüd on ta jõudnud teadmiseni, et trenni tuleb teha vähemalt kuus päeva nädalas.

Vanilla Ninja aegadele mõtleb ta siiani tihti, kuna tegemist oli ühe põnevaima perioodiga tema elus. Vahepeal ka poliitikas kätt proovinud Siska astus Keskerakonnast lapseootele jäädes välja.